Farmabedrijven vermijden proces over verslavende pijnstillers in VS: "Er zijn nog zeker 2.600 zaken hangende"

De drugscrisis wordt beschouwd als de grootste bedreiging voor de volksgezondheid momenteel. "Er zijn miljoenen verslaafden, het is eigenlijk heel moeilijk om een beeld te vormen van hoe zwaar die crisis eigenlijk is", zegt Soenens. "Overal waar ik kom zijn er mensen die iemand kennen die overleden is aan een overdosis."

Een schikking van 260 miljoen dollar (zo'n 230 miljoen euro, red.) klinkt dan vrij laag. "Maar dit is eigenlijk de voorbode van een veel grotere schikking', zegt Soenens. "Er zijn nog meer dan 2.300 rechtszaken hangende. Die zijn allemaal gegroepeerd bij de rechter die ook de zaak vandaag moest behandelen. Volgens een topadvocaat van de klagende partij is er nu nog ongeveer een jaar nodig om een grote schikking uit de brand te slepen. Die zou dan tussen de 50 en 100 miljard bedragen."

"Dat geld moet dienen om meteen tot hulpverlening over te gaan. Men wil hier geen lange processen, men wil dat er snel geld wordt vrijgemaakt voor behandelingscentra en ontwenningsklinieken. De bedoeling is niet om bedrijven failliet te krijgen, maar om de crisis op te lossen en te financieren. Want die is zo onvoorstelbaar groot."