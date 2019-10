Regen en ongevallen leiden tot bijna 400 kilometer file

De ellende begon zeer vroeg met ongevallen op de E40 Brussel-Leuven in Bertem en Sterrebeek. Daardoor moesten pendelaars rond Leuven en op de binnenring rond Brussel rond 7 uur al bijna één uur aanschuiven. Veel automobilisten weken uit naar de gewestwegen zodat de N2, de N3 en de N21 vanuit Leuven en het Hageland ook volliepen.

Hevige regenbuien veroorzaakten problemen op de snelwegen naar Antwerpen. Weggebruikers moesten al vroeg rekening houden met wachttijden van één uur.

In Limburg leidde een ongeval in Diepenbeek tot stevige vertragingen op de E313 naar Hasselt. En werkzaamheden veroorzaakten dan weer lange files op de N31 naar de haven van Zeebrugge.

Met 398 kilometer file belandt maandag 21 oktober voorlopig in de top 5 van de drukste ochtendspitsen van 2019. Oktober is nu al goed voor drie plaatsen in die top 5. De moeilijkste ochtend was dinsdag 1 oktober: toen veroorzaakte een regenzone 477 kilometer file.