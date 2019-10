Regering keurt begroting gezondheidszorg niet goed, Riziv-partners boos: “Ziekteverzekering in onzekerheid gestort”

Door niet in te stemmen met het voorstel, zet de overheid het overlegmodel buiten spel, klagen de onderhandelaars in een gezamenlijke reactie. “De overheid stort patiënten, zorgverleners en zorgvoorzieningen in een extreme onzekerheid”, zegt Paul Callewaert van het socialistisch ziekenfonds. “Ze zijn aan het pokeren op de kap van de gezondheid van de patiënt.”

Callewaert legt uit wat die onzekerheid veroorzaakt: “Doordat er vandaag geen budget afgesproken is, zijn we niet in staat om nieuwe tariefafspraken te maken met de zorgverstrekkers, de kinesisten, de tandartsen, logopedisten, … Daardoor hebben de patiënten geen zekerheid over wat ze zullen moeten betalen.