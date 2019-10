Sam Bettens stelt eerste single van Rex Rebel voor op Studio Brussel: "Mijn stem is nog niet veranderd"

Vandaag heeft Sam Bettens op Studio Brussel de eerste single voorgesteld van zijn nieuwe groep Rex Rebel. Dat is een samenwerking met Reinout Swinnen en Wim Van der Westen, de drummer en de keyboardspeler van K's Choice. De groep wil dansbare pop brengen met een elektronische sound. "Wij dromen er al lang van om zoiets te doen. We zijn er al anderhalf jaar mee bezig. Onze plaat is bijna af. We gaan volgende week nog twee liedjes opnemen", zegt Bettens. De eerste single, "Big shot", is nu al uit. "We zijn zo blij als kleine kinderen."