Schepen Tom Meeuws (SP.A): "In Antwerpen worden geen kwetsbare gezinnen afgesloten van het drinkwaternet"

Het was jarenlang een gekende methode. Wie zijn waterfactuur niet betaalde, riskeerde afgesloten te worden van het drinkwaternet. De Stad Antwerpen heeft die manier van werken bewust achter zich gelaten en ging van 1.600 afsluitingen in 2017 naar amper 4 in 2018. "En er is nog beter nieuws want op dit moment zitten we voor 2019 slechts aan 2 afsluitingen", zegt Antwerps schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (SP.A). "Die twee dossiers gaan voor alle duidelijkheid niet over kwetsbare gezinnen. Dit zijn mensen die bewust frauderen met hun meters."

Haalbaar afbetalingsplan

Vanwaar die kentering in de Antwerpse aanpak van wanbetalers? "Die is al gestart tijdens de vorige legislatuur en zetten we voort. Drinkwater is een mensenrecht en we vinden het dan ook geen goed idee om mensen zonder water te zetten." Antwerpen gelooft in op het opstellen van een strikt afbetalingsplan. "We nemen die mensen bij de hand, knijpen er bij wijze van spreken eens hard in en maken duidelijke afspraken tussen hen en de watermaatschappij", zegt schepen Tom Meeuws in 'Start Je Dag'. "Je helpt mensen met geldproblemen niet door hun water af te sluiten maar wel met een haalbaar afbetalingsplan."