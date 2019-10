Seksualiteit na borstkanker is niet vanzelfsprekend: drie vrouwen vertellen hun verhaal

Er wordt dus wel aan gewerkt. Recent onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat de tepel in een aantal gevallen kan worden gespaard. Dat is dan voor het zicht, want erotisch gevoelig is die dan niet meer. "Er wordt aan gewerkt, maar intussen is open praten over het onderwerp toch de beste weg. En daar valt nog heel veel aan te doen. "Vlamingen zijn sowieso terughoudender op dat vlak. Het is allemaal makkelijk als we er in superlatieven over kunnen vertellen. Maar met een arts communiceren over seksualiteit is nog altijd een grote stap."