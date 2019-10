Gewelddadige rellen in Chili, een van de meest ontwikkelde landen in Latijns-Amerika: waar komt die onvrede vandaan?

Het zijn dan ook studenten en scholieren die aan de basis lagen van het huidige protest, maar die deden dat ook al eens in 2006 en 2011. De erg onhandige en weinig begripvolle aanpak van president Piñera deed de rust ook niet meteen terugkeren. Hij sprak over "criminelen" en bracht voor het eerst sinds het einde van de militaire dictatuur in 1990 opnieuw massaal het leger op straat.

Toch gaat het niet enkel om president Piñera alleen, die tussen 2010 en 2014 al eens president was. Ook onder de socialistische president Michelle Bachelet -een veterane van de strijd tegen de dictatuur- (president tussen 2006-2010 en 2014-2018) bleek er een vertrouwensbreuk tussen de overheid en een groot deel van de bevolking. Politici die haasje-over aan de macht spelen en veel beloven, maar weinig realiseren, spelen op die manier de wanhoop en populisten in de kaart. Het protest in Chili is ook geen alleenstaand feit: de voorbije weken woedde er ook gewelddadig protest in Ecuador en Peru, los van de aanhoudende janboel in Venezuela. Intussen hinkt Latijns-Amerika -na jaren van forse groei- achterop bij andere ontwikkelende regio's zoals India en omgeving, Zuidoost-Azië en delen van Afrika.