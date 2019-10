Speaker Bercow beslist: vandaag geen stemming in Britse parlement over brexitakkoord premier Johnson

Wanneer er dan wel over het brexitakkoord gestemd zal worden, is nog niet duidelijk. Mogelijk volgen er de komende dagen wel een of meer stemmingen over de uittredingswetgeving. Pas daarna komt het akkoord zelf aan bod. Volgens Bercow is er in elk geval nog genoeg tijd voor de regering om het akkoord nog vóór eind oktober goedgekeurd te krijgen. Op 31 oktober wil Boris Johnson zijn land uit de Europese Unie halen.