Oudenaarde aast in New York op waardevol historisch wandtapijt

Woensdag biedt het bekende veilinghuis Sotheby's in New York een zeldzaam wandtapijt te koop aan. Het wandtapijt komt uit de reeks "De geschiedenis van Alexander" uit 1582. Deze uitzonderlijke reeks is beschreven in het stadsarchief als de reeks die het stadsbestuur van Oudenaarde in 1582 schonk aan Alexander Farnese, de zoon van Margaretha van Parma. Dat gebeurde om hem te danken na de herovering van Oudenaarde voor de Spaanse kroon.

Elektronisch bod

Stefaan Vercamer, schepen van Cultuur: “We hebben met het college beslist om te bieden op dat wandtapijt. Dat zal elektronisch gebeuren. Het zou een zeer waardevolle aanvulling en vervollediging zijn van de mooiste reeks wandtapijten die onze stad al bezit. Het gebeurt zelden dat zo’n mooi wandtapijt op de markt komt. Vandaar dus dat we een bod gaan doen op de veiling."

Geen zotte toeren

Het stadsbestuur hoopt met zijn bod de nieuwe eigenaar te worden. “Maar we gaan geen zotte dingen doen," verzekert schepen Vercamer. "We hebben een budget klaar, en daar gaan we niet over. Vergeet ook niet dat we, als we het winnende bod uitbrengen, ook nog de veilingkosten (3.000 euro) en uiteraard de transport- en douanekosten (2.000 à 3.000 euro) moeten betalen."