Stephan Vanfleteren 30 jaar fotograaf: zijn carrière samengevat in vijf foto's

Bij het bekijken van mijn oude negatieven merk ik de angst voor het directe. Ik durf van ver, van opzij, maar frontaal en dichtbij? Ja, bij een portret, bij iemand die ik ken. Maar op straat, waar je als het ware de voorbijganger mentaal barricadeert, neen, dat lef had ik nog niet. Het is het laffe strelen in plaats van het zachte raken. Een schaap in Schotland of een Normandische koe durfde ik in de ogen te kijken, maar een onbekende voorbijganger liet ik liever passeren.

Dat is jammer. De markantste uitzondering ligt voor mij op tafel. Ze liepen me niet voorbij op straat maar zaten voor me in de Londense metro. Twee vrienden, samen op stap en nu nog even afzonderlijk in gedachten. Ze staren kruiselings door het beeld, met ingebeelde blikschade ergens onderweg. De linkse man met zwarte handschoenen en de rechtse zonder, beiden met hoed en friemelend aan hun kin. Piekfijn uitgedost en zich afvragend wat de nacht zal brengen.