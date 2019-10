Ben jij een stilte- of prikkelzoeker? Doe de test

Aan de vooravond van de Dag van de Stilte is een eerste grootschalig onderzoek naar de waarde van stilte gevoerd. Blijkt dat "de Vlaming" stilte uitermate belangrijk vindt, vooral dan in de zin van rust. Muisstil hoeft het niet te zijn. Nog een opmerkelijk resultaat van de enquête: van de prikkelmachine die de smartphone is, kunnen we moeilijk afstand nemen. Welk type stiltezoeker bent u? Leeft u op bij geluid of zoekt u dekking voor te veel volk? Beantwoord hier een reeks vragen over stilte en ontdek welk stiltetype u als gegoten past.