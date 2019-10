Syriëstrijder, IS-vrouwen en kinderen eisen 105.000 euro per dag dat België hen niet probeert weg te halen

Het gaat om drie vrouwen van Syrië-strijders, een terrorist en hun tien kinderen, die tussen zeven jaar en zes maanden oud zijn. De vrouwen en kinderen verblijven in het vluchtelingenkamp Al-Hol, dat buiten de bufferzone die de Turken nu bezetten in Syrië ligt. Mezroui ligt in de ziekenboeg van de Koerdische gevangenis in Al-Hasakah.

Uit medische verslagen van de kinderen blijkt dat ze zwaar ondervoed zijn en chronische diarree hebben. Bij één jongen is de rechterarm geamputeerd. Erbarmelijke omstandigheden, benadrukken de advocaten, en daarom eisen ze dat hun cliënten zo snel mogelijk naar een veilige plek worden overgebracht. Dat mag België zijn of een van de buurlanden van Syrië, zoals Turkije, Jordanië of Libanon.

Als onze regering niet binnen vijftien dagen in actie schiet, dan vragen de advocaten dwangsommen van 7.500 euro per dag per persoon, met een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro per verzoeker.

