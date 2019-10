Test-Aankoop: "De grootste zorg van de farma-industrie is om zoveel mogelijk geld te verdienen"

Een groot probleem in het hele dossier is het gebrek aan transparantie, zegt November. "De farma-industrie is niet transparant over de prijszetting. Men schermt altijd met de hoge kosten van onderzoek en ontwikkeling, maar hoe dat juist in mekaar zit, dat weet niemand. Er wordt een bepaalde prijs gevraagd en daar zit een enorme winstmachine achter, we weten niet wat de werkelijke kosten zijn".