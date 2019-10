Testpubliek bootst "stormloop" op Van Eyck-tentoonstelling na in Gent

“We kijken al heel lang uit naar deze namiddag”, vertelt Johan De Smet, projectleider van de tentoonstelling. Hij liet deze namiddag 480 mensen het parcours beleven van het binnenkomen tot het buitengaan. “Zo testen we de doorstroming, het scannen van de tickets, de leesbaarheid van de teksten en nog veel meer.”

Net echt

“Er hangen hier nog geen echte schilderijen van Van Eyck, maar we hebben wel een aantal reproducties laten maken”, gaat Johan De Smet verder. “Een beetje jammer”, vindt een van de bezoekers. “Ik had stiekem gehoopt dat ik al een paar van zijn werken zou zien in primeur”, lacht hij.

“De schilderijen zijn misschien niet echt, verder loopt alles wel zoals het zou moeten gaan”, zegt Johan De Smet nog. “We zetten ons gidsen in, er is een vestiaire en ook onze filmpjes en audiogids wordt uitgetest door het publiek.”

Kritisch publiek

Het testpubliek draagt tijdens de tentoonstelling de hele tijd evaluatieformulieren met zich mee. Zo moeten ze bijvoorbeeld punten geven op verschillende onderdelen. “De witte letters mogen wel wat groter zijn”, zegt iemand.

De formulieren worden aan het einde van de tour weer ingeleverd zodat het museumpersoneel aan de slag kan gaan met de verschillende opmerkingen. “Ik vond het jammer dat ik mijn handtas niet mee naar binnen mocht nemen”, klinkt het ergens anders. “Ik vind dat het best goed gaat nu", zegt een vrouw. "Maar ik vrees dat er volgend jaar veel meer volk gaat zijn dan nu. Hopelijk loopt het dan ook zo vlot…”

Audiogids

“De audiogids vind ik op dit moment nog zwak”, bekent een man. “Het zou beter zijn als hij vanzelf verspringt naar een volgend verhaal zodat je zelf geen knopjes moet bedienen”, zegt hij.

“Een hoofdtelefoon zou ook handig zijn in de plaats van het zo tegen je oor te houden”, zegt iemand anders. “En ze moeten ook iets doen aan de codes die je moet scannen met de audiogids”, vult een vrouw aan. “Als het druk is, zal dat voor problemen zorgen.” Het MSK liet duidelijk een kritisch publiek toe in hun museum. “Maar daar leren we uit!”

Evaluatieformulieren

“Het verwerken van de evaluatieformulieren gebeurt later”, vertelt Johan De Smet. “We weten dus nog niet precies wat er allemaal moet veranderen, maar ik kan nu al zeggen dat de akoestiek in een van de grote zalen dramatisch is. Dat is zeker één van de werkpuntjes waarmee we aan de slag gaan.”