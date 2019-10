Thaise koning neemt alle titels en onderscheidingen af van zijn officiële minnares

De 34-jarige vrouw was op 28 juli verrassend benoemd tot "Chao Khun Phra" of "koninklijke edele gemalin". De facto werd ze zo de officiële bijvrouw van koning Maha Vajiralongkorn, die eerder getrouwd is met koningin Suthida. Maha Vajiralongkorn is dit voorjaar officieel gekroond tot koning van Thailand nadat hij eind 2016 zijn vader Bhumibol was opgevolgd.

Het was de eerste keer sinds 1921 dat een Thaise koning officieel een tweede vrouw nam. Sineenat Wongvajirapakdi kwam uit het leger, was eerst verpleegster, maar daarna expert in "jungle warfare" en was ook piloot in de Thaise luchtmacht. Ze had de titel van generaal en maakte deel uit van de lijfwacht van de koning.