De Trudeau-mania lijkt stilaan verdwenen: gunnen Canadese kiezers hem een tweede termijn als premier?

Trudeau werd als premier twee keer berispt door de Canadese ethische waakhond: één keer omdat hij een vakantie aanvaardde op een privé-eiland van de miljardair Aga Khan, en één keer voor een tussenkomst in een corruptieonderzoek naar ingenieursbedrijf SNC-Lavalin.

Maar Trudeaus reputatie van progressieve leider kreeg misschien wel de zwaarste knauw toen tijdens de kiescampagne foto's en een video opdoken waarop hij als jongere man te zien is met een "blackface" of een zwart geschminkt gezicht. "Dat is pijnlijk voor zijn internationale reputatie als iemand die multiculturalisme en diversiteit en tolerantie voorstaat", zegt Kuik.

De verkiezingscampagne ging vooral over de positie van Trudeau zelf. "Het wordt een referendum over Trudeau. Hoe heeft hij het gedaan? Mag hij blijven? Zijn we tevreden over hem?", zegt Kuik. "Een ander belangrijk thema was het klimaat."

