4 tuchtprocedures opgestart rond politieoptreden bij actie Extinction Rebellion in Brussel

Burgemeester Close maakte bekend dat de vaststellingen van het verslag dat werd aangevraagd over het politieoptreden niet bekendgemaakt kunnen worden, aangezien dit vertrouwelijk is en dat er vier tuchtprocedures zijn opgestart. Twee zijn individuele dossiers rond het buitensporig gebruik van CS-gas (een soort traangas), een is een dossier rond een getuigenis van een 19-jarige jongeman die stelde dat een politieman vanop een motor uitlaatgassen in het gezicht van de geboeide betogers blies, en een vierde dossier waarin 33 anonieme getuigenissen gebundeld zijn.



Eerste schepen Benoit Hellings (Ecolo-Groen), die na de gebeurtenissen op 12 oktober benadrukte dat buitensporig geweld van de politie bestraft moest worden, maakte duidelijk dat het volledige college samen achter de verklaringen van de burgemeester staat.