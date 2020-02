Wat verandert er nu de brexit een feit is?

De tweede tekst is de politieke verklaring, in het Engels political declaration. Dat is op dit moment niet meer dan een kladversie over hoe de economische relatie tussen het VK en de EU er ná de overgangsperiode moet uitzien. De tekst is ook goedgekeurd door het Britse parlement, maar is niet juridisch bindend. Alles wat erin staat, is eigenlijk niet meer dan een intentieverklaring. De Britse regering kan er dan ook van afwijken zonder de wet te overtreden.

Aangezien in het echtscheidingsakkoord is afgesproken dat het VK uit de Europese douane-unie stapt, moeten het VK en de EU een nieuw handelsverdrag sluiten. Hoe dat verdrag er precies zal uitzien, welke invoertarieven beide partijen zullen hanteren bijvoorbeeld, is nu nog niet duidelijk. Een aanzet daartoe staat wel neergeschreven in de politieke verklaring.

Over de precieze invulling van dat handelsverdrag zal tijdens de overgangsperiode worden onderhandeld. Slagen het VK en de EU er in om binnen de overgangsperiode een nieuw handelsverdrag te sluiten, dan zal dat ingaan op 1 januari 2021. Slagen ze daar niet in, dan wordt de overgangsperiode mogelijk verlengd.

Dat kan, want zo staat het neergeschreven in het scheidingsakkoord, maar de Britse premier Johnson heeft in het Britse parlement een wet laten goedkeuren die een verlenging onmogelijk maakt. Het is voor hem dus alles of niets tegen 1 januari 2021. Afwachten hoe dat zal aflopen...