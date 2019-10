Woedende Koerden gooien met stenen naar Amerikaanse troepen die Syrië verlaten

Qamishli -dat deels in handen is van de troepen van de Syrische leider Bashar al-Assad en deels van de Syrische Koerden- valt buiten de "veiligheidszone" die het Turkse leger en zijn bondgenoten in Syrië willen uitbouwen, maar de woede over het "Amerikaanse verraad" is er niet minder om.

Op bevel van president Donald Trump worden de VS-troepen uit Noordoost-Syrië -ongeveer een duizendtal- weggetrokken. Ze zullen naar buurland Irak gaan waar ze volgens het Pentagon de "strijd tegen de terreurgroep IS zullen voortzetten". Vandaag is een kolonne van 70 militaire voertuigen vanuit Syrië de grens met Irak overgereden.

Toch lijkt de VS geen haast te maken met de volledige aftocht uit Syrië. Volgens minister van Defensie Mark Esper zullen er nog een tijdlang Amerikaanse troepen blijven om samen met de Koerden de olievelden in het oosten van Syrië te beveiligen en uit de greep van IS te houden. (Lees verder onder de video).