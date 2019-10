Opnieuw inwoners voor gezinswoningen 127bis: nu voor gezinnen met volwassen kinderen

In de gezinswoningen in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel, zullen voortaan gezinnen met meerderjarige kinderen opgesloten kunnen worden. Dat zegt het kabinet van ontslagnemend Open Vld-minister van Asiel en Migratie De Block. In het centrum verblijven asielzoekers die definitief afgewezen zijn en dus het land moeten verlaten. De woningen waren bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen, maar de Raad van State had die opsluiting verboden.