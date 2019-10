Woonwijk Kessel al 2 weken zonder verwarming of warm water: "Elk jaar hetzelfde liedje"

Zo'n 20 gezinnen uit de sociale woonwijk Kloosterland in Kessel (Nijlen) moeten het al twee weken doen zonder warm water of verwarming. De woningen hebben gezamenlijke verwarmingsketels, maar die zijn defect.

Al langer problemen

De problemen zijn volgens de buurtbewoners niet nieuw. "Het is inderdaad niet de eerste keer", zeggen de bewoners aan RTV. "In die 21 jaar dat we hier wonen heeft het nooit goed gewerkt. Van in het begin moeten we elk jaar opnieuw klagen. We hebben eens een winter gehad dat we 4 weken zonder warm water en verwarming hebben gezeten. En dat terwijl het buiten aan het sneeuwen en vriezen was."

Huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen heeft intussen elektrische vuurtjes laten brengen om de bewoners voorlopig al uit de nood te helpen. In de loop van deze week zouden de verwarmingsketels definitief hersteld moeten zijn.