Wrak van het Japanse vliegdekschip Akagi ontdekt nabij Midway: ommekeer in de oorlog in de Stille Oceaan

Onderwaterarcheologen hebben in de Stille Oceaan het wrak van het Japanse vliegdekschip "Akagi" gevonden. Dat is in juni 1942 tijdens de historische zeeslag nabij Midway tot zinken gebracht door Amerikaanse bommenwerpers. De slag bij Midway betekende het einde van de Japanse expansie in de Stille Oceaan in de Tweede Wereldoorlog.