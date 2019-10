Zanger Louis Neefs krijgt eigen straat in Mechelen

Louis Neefs krijgt zijn eigen straat op de Comet-site. Dat is een voormalig bedrijventerrein aan de Vaart waar nu een nieuwe woonwijk gebouwd wordt. Het zal een straat zijn tussen de Koningin Astridlaan en Auwegemvaart. “Ik weet niet welke straat het is, maar ik heb al wel gehoord dat het een lange straat gaat zijn”, lacht Connie. “Ik ben in elk geval heel benieuwd.”

Mechelen op de kaart gezet

Het is niet de eerste keer dat er een straat naar de Kempische zanger vernoemd wordt. In zijn geboortedorp in Gierle, bij Lille, is er al een Louis-Neefs straat. Die kwam er in 2007 om zijn 70e verjaardag te herdenken.

Dat er nu ook eentje in Mechelen komt, is geen verrassing, zegt Connie Neefs: “Mijn broer is hier komen wonen toen hij zijn echtgenote, Liliane, leerde kennen. Hij was ook politiek actief bij CVP, het huidige CD&V. Als gemeenteraadslid heeft hij er voor gezorgd dat een bomenrij aan de vaart kon blijven staan. Mijn broer was graag gezien. Hij praatte graag met mensen. Dat was zijn Kempische aard en die heeft hij naar Mechelen geïmporteerd. Met zijn muziek is hij verder uitgeweken en zo heeft hij Mechelen op de kaart gezet.”