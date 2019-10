Aanslag Joods Museum: bijna 1 miljoen euro schadevergoeding voor slachtoffers

De Franse vereniging Association Française des Victimes du Terrorisme (AFVT), die de belangen behartigt van slachtoffers van terrorisme, had zich ook burgerlijke partij gesteld. Maar de organisatie kreeg geen schadevergoeding toegekend. De beslissing werd door de advocaat van de vereniging op gemengde gevoelens onthaald. "Wij wilden de stem van de slachtoffers van het terrorisme laten horen op dit proces en dat werk is geslaagd", zegt meester Guillaume Lys. "Maar laat dit ook een oproep zijn naar de politieke verantwoordelijken. Als de verenigingen van slachtoffers van het terrorisme zich geen burgerlijke partij kunnen stellen op dit soort processen, dan dreigt dat voor problemen te zorgen op het proces over de aanslagen van 22 maart."