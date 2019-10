Termijn voor abortus optrekken naar 18 weken? "Goed idee. En nee, aantal abortussen zal daardoor niet stijgen" 

In ons land worden elke dag 55 abortussen uitgevoerd. Jaarlijks zijn dat er 20.000. Dat lijkt misschien hoog, maar België heeft een van de laagste abortuscijfers ter wereld. "We moeten ons daar niet over verwonderen. We zijn een rijk land, hebben een grote gelijkheid, het taboe rond seksualiteit is laag, anticonceptie is heel toegankelijk en we geloven erg in verantwoord ouderschap. Dat is de voedingsbodem voor een laag abortuscijfer", vertelt Carine Vrancken van vzw Luna, een vereniging van abortuscentra in ons land.