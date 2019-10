Amerikaans bedrijf gaat toch door met ontwikkeling van nieuw alzheimermedicijn: "Dit is fantastisch nieuws"

Uit klinisch onderzoek met het medicijn was gebleken dat de eerste resultaten tegenvielen. Voor Biogen was dat de reden om de ontwikkeling van het medicijn stop te zetten. Maar intussen zijn er resultaten bijgekomen en is het onderzoek opnieuw geëvalueerd. Nu is de conclusie dat het medicijn toch gunstige effecten heeft, zeker als het in hoge dosissen wordt toegediend.