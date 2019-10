Belgische militairen trainen opnieuw met kaart en kompas: "Je kan er altijd op rekenen, op een gps niet"

Tijdens een militaire oefening van de NAVO in oktober 2018 werd het gps-systeem van de militairen geplaagd door storingen. Al snel werd met de vinger gewezen naar Rusland als gps-verstoorder. Dat schrijft De Morgen. Sindsdien zoeken verschillende westerse krijgsmachten naar gps-systemen die beter werken en die niet plots de weg kwijt zijn. Ook het Belgische leger doet dat en schakelde intussen over op het kompas en stafkaart in afwachting van een ander gps-systeem.

De basis

Geert Van Speybroek, zaakvoerder van de Outdoorschool in Leuven vindt het alvast een goede zaak dat er in de militaire opleiding opnieuw aandacht wordt geschonken aan navigatie met kaart en kompas. "Kaart en kompas moeten altijd de basis zijn, een gps is een back-up. Met een gps wandelen is leuk zolang het signaal goed blijft en de batterij meegaat. Maar als de gps uitvalt, sta je ergens en weet je meestal niet meer waar, laat staan welke richting je uit moet. Met kaart en kompas weet je altijd waar je bent."

Alerter voor de omgeving

Volgens Geert is het ook veel aangenamer om met kaart en kompas rond te wandelen. "Het dwingt je om de omgeving goed te vergelijken met wat je op de kaart ziet. Dus je bent veel alerter voor de omgeving. Je gaat veel meer dingen ontdekken in het landschap dan wanneer je met een gps werkt. Het enige nadeel is dat je iets trager vooruit gaat."