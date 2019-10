Betere inburgering voor gevangenen door groene binnenkoer in Leuven

“Tof hè? Het is een parkje”, zegt een bewaakster op de groene binnenkoer. Geen betonnen koer meer voor de wandeling, maar gras, bloemen en struiken met houten banken ertussen.

Het idee voor de groene binnentuin is ontstaan aan de Hasseltse PXL, in samenwerking met de organisatie Terra Therapeutica. “Door deze therapietuin kunnen mensen tot rust komen”, zegt Johan Lemmens van PXL. “Maar ze kunnen hier ook hun talenten tonen, zoals je ziet aan deze pergola en de zitbanken die door mensen van hier zijn gemaakt."

Ontspanning

Ook de gevangenen zijn enthousiast over het project. “Hier kan je echt ontspannen. Vroeger was het een wandeling uit de jaren stilletjes”, zegt een gedetineerde die veroordeeld is tot levenslang. “We zien ook bloemetjes en insecten, in plaats van altijd die muren. We hebben zelfs rabarber staan.”

Directrice Myriam Coucke: “De meerderheid van de gevangenen komt uiteindelijk vrij, dus moeten we ervoor zorgen dat de rancune ten opzichte van de samenleving zo klein mogelijk is. En wandelen in het groen kan deugd doen.”