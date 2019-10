Stemming in Britse parlement erop of eronder voor premier Boris Johnson: haalt hij brexitdeadline van 31 oktober?

Die Withdrawal Agreement Bill is niet hetzelfde als het Withdrawal Agreement. Dat laatste is het scheidingsakkoord dat de Britse premier Boris Johnson met de Europese Unie gesloten heeft. Een tekst van bijna 600 pagina's met allerlei afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over hoe het VK uit de Unie zal stappen. Het grootste deel van Johnsons akkoord komt overeen met dat van Theresa May. Maar bijvoorbeeld het gedeelte over Noord-Ierland is vervangen.

De Bill is een tekst van zo'n 100 pagina's die dat akkoord omzet in Britse wetten. Eigenlijk is het een samenvatting van het akkoord. De wetteksten moeten het parlement inzicht geven in de manier waarop alles rond de brexit exact geregeld zal worden. In veel gevallen is dat heel complexe materie, zoals de regeling over de Iers/Noord-Ierse grens.