Britse parlement fluit premier Johnson alweer terug, nieuw uitstel brexit wellicht onvermijdelijk

Daarna zei hij ontgoocheld te zijn omdat "de onzekerheid blijft voortduren" door het njet op de tweede stemming. "We zullen de voorbereidingen voor een brexit zonder akkoord nu versnellen", zei Johnson. "Ik zal met de EU praten over hun bedoelingen tot ze tot een besluit komen. Tot dan zet ik de brexitwetgeving op pauze."



Johnson legt nu dus de bal terug in het kamp van de Europese Unie. Het is afwachten wanneer de EU zal beslissen over een uitstel van de brexit, hoelang en hoe premier Johnson daarop zal reageren. Bij een langer uitstel zal Johnson wellicht verkiezingen proberen uit te lokken. Er circuleert trouwens nu al een nieuwe brexitdatum: 31 januari. Europees president Donald Tusk heeft al in een tweet laten weten dat hij de 27 EU-landen zal voorstellen om tot een nieuw uitstel te komen.