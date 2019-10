Chris, ooit het wolligste schaap ter wereld, is overleden

Herinnert u zich Chris het schaap nog? In september 2015 werd het dier plots wereldnieuws toen maar liefst 42,3 kilogram wol van zijn lijf geschoren werd. Enkele dagen daarvoor was Chris in de buurt van de Australische stad Canberra gevonden. Afgelopen nacht werd het dier, inmiddels 10 jaar oud, dood aangetroffen, nadat hij in de opvangboerderij in New South Wales, waar hij verbleef, niet opgedaagd was voor zijn ontbijt.