Door IS-beulen in Irak te helpen berechten, kan het Westen winnen van de terreurgroep

Allereerst een disclosure: ik heb Iraakse roots, ook al voel ik me door en door Vlaming. Natuurlijk ben ik betrokken partij: IS heeft me littekens op m’n ziel bezorgd. Mijn familie is bedreigd, familieleden gestorven, samen met honderdduizenden anderen onschuldigen in Irak en Syrië. Zij zijn, net zo goed als de doden en gewonden in Brussel en Zaventem, slachtoffers in een vreselijke spiraal van religieus geweld.