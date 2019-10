Opgeluchte Canadese premier Trudeau wint parlementsverkiezingen, maar verliest absolute meerderheid

Een opgeluchte Justin Trudeau zwaaide het publiek toe in Montréal en beloofde hen - in het Frans en het Engels - zijn progressieve beleid voort te zetten. Het had anders kunnen zijn na maanden van controverse. De verkiezingen verliepen op het scherpst van de snede. Al van voor de stemhokjes openden, was duidelijk dat het een nek-aan-nekrace zou worden tussen de Liberalen en de Conservatieven.



Maar Trudeau heeft het gehaald. Rond half elf Belgische tijd had hij 157 zetels op zak. Het is een grote voorsprong op zijn uitdager Andrew Scheer van de Conservatieve Partij. De Conservatieven halen 121 zetels, al hebben ze in absolute cijfers méér kiezers bekoord dan de Liberalen. Maar door het kiessysteem gaan de zetels naar de winnaar.

