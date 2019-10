De Lijn vervangt magneetkaarten door elektronische kaarten

Wie occasioneel bus of tram van De Lijn neemt (en dus geen abonnement heeft) zal binnenkort een elektronische kaart in kunststof moeten kopen in plaats van de huidige papieren magneetkaart. Je zal die kaart op bus of tram moeten scannen en volgens De Lijn zal dat makkelijker gaan dan het ontwaarden nu.

Het huidige systeem met magneetkaarten blijft van kracht tot eind maart 2020. De Lijn is gestart met de installatie van nieuwe ticketautomaten. Begin 2020 zullen er al een tweehonderd nieuwe automaten staan aan haltes verspreid over heel Vlaanderen. De eerste staat er nu al, in Leuven op het Rector De Somerplein.

De nieuwe elektronische kaarten hebben dezelfde functie als de oude magneetkaarten: je kunt er een ticket voor één rit mee kopen, een tienrittenkaart, een groepsticket enz. Via de infoknop op de scanner op bus en tram en op de ticketautomaten zelf zal je kunnen nagaan hoeveel ritten er nog op je kaart staan of hoelang je vervoerbewijs nog geldig is. De kaart herladen is niet mogelijk.