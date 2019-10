Drugsvaten gedumpt op vijftal plaatsen in Lommel

De eerste vaten zijn maandagavond door de politie ontdekt in de Vlieguitstraat. Meteen werden brandweer en civiele bescherming erbij geroepen, want al snel werd duidelijk dat het om vaten met chemisch afval van een drugslaboratorium ging. Even later kwam een nieuwe melding uit de Vijverstraat. Toen stond de teller op een 20-tal vaten. In de loop van de nacht en de ochtend zijn nog meer vaten ontdekt, onder meer in Kolken, vlakbij het kanaal, en de Norbert Neeckxlaan. De hulpdiensten moesten zich van de ene plek naar de andere verplaatsen. Tot nu toe gaat het om een 100-tal vaten.

Ongerustheid

Burgemeester Bob Nijs (CD&V) toont zich ongerust over de vondsten. “Het is al de derde keer dit jaar dat in onze stad vaten met drugsafval worden aangetroffen. Als er één ding positief is, dan is het dat de vaten niet lekken en er niets in de grond is terechtgekomen. Maar ik hou mijn hart vast voor de dag dat kinderen met die spullen in aanraking komen.”

Grensgemeenten

Vorige vrijdag waren ook in Bocholt al 436 vaten met drugsafval gevonden. Zij hadden samen een inhoud van 10 tot 15.000 liter. Volgens burgemeester Nijs van Lommel lopen grensgemeenten een groter risico, maar is het hoe dan ook uitgegroeid tot een probleem van heel Limburg.