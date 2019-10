Eerste (pop-up)ijspiste ooit voor Kortrijk

Het was hard schrikken eind mei voor de ijshockey- en kunstschaatsclubs. Want als er geen alternatief kwam, moesten de clubs stoppen. Een speler en twee ouders van spelertjes van ijshockeyclub Jets Gullegem namen het initiatief om een gloednieuwe ijspiste te bouwen. Ze kregen onderdak op Site Vlieghe op de Gentsesteenweg.

Tijdelijk project

Het is een pop-upproject, dus tijdelijk. Ze hopen op vier jaar, maar dat is allemaal nog niet zeker. Voor Marie Joye en haar team was het dag en nacht werken om klaar te zijn voor de herfstvakantie. Ze bouwen de piste op drie weken. "Het was ons ultieme doel om aan het begin van het seizoen een nieuwe piste te hebben. Ik heb altijd gezegd: eerst ijs, de rest volgt wel." Vooral haar kinderen waren de motivatie om dag en nacht door te werken. "Mijn kinderen spelen alle drie ijshockey. Het was elke dag van: mama, mama, komt er nu een ijsbaan? Ze komen elke dag kijken, dus ze zijn heel gelukkig."

Berekend risico

Het is een forse investering: bijna 250.000 euro zonder de piste, want die wordt gehuurd. Ze hebben een vaste kost van 1 miljoen euro per jaar. Er liep een crowdfundingsactie, maar die bracht amper 3.000 euro op. Ze rekenen op minimum 25.000 schaatsers. "Dat zou moeten lukken, want bij een gelijkaardig project in Mechelen hadden ze er het eerste jaar 60.000", zegt mede-uitbater Kenneth Deryckere. "Er kunnen zo'n 500 schaatsers tegelijk op de piste.

Aftrap

Vrijdag opent de piste officieel met een discoschaatsavond. Nog niet alles is klaar, maar dat zou geen probleem mogen zijn: "De bar boven is nog niet klaar, maar beneden komt er eentje. Er komt ook nog een tribune met 200 zitplaatsen voor supporters en een schaatswinkel." Zaterdag is er al de eerste ijshockeywedstrijd. Het complex sluit midden mei en gaat opnieuw open in september.