EU-Commissievoorzitter Juncker bij afscheidsspeech: "Vecht met al uw kracht tegen dom en bekrompen nationalisme"

Voorafgaand aan de eigenlijke afscheidsspeech van Juncker, werd er in het Europees Parlement ook gedebatteerd over de brexit, de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. "Verspilde tijd en energie", noemde de afscheidnemende Commissievoorzitter de brexit. "Het was tijdens dit mandaat pijnlijk om zoveel tijd aan de brexit te moeten spenderen, terwijl ik niets anders voor ogen had dan de manier waarop de Europese Unie beter kan doen voor zijn burgers."

Ook de Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier nam het woord. Hij noemde de brexit een verlies voor iedereen. "Niemand, ook niet meneer Farage (de Britse politicus die hard heeft gepleit voor een brexit, red.), heeft mij ook maar enig bewijs kunnen leveren van de toegevoegde waarde van de brexit." Volgens Barnier moeten we ook een belangrijke les trekken uit de brexit. "Een les die meneer Farage en zijn vrienden soms vergaten: je moet de waarheid vertellen aan de mensen vooraleer ze gaan stemmen."

Barnier liet daarnaast verstaan dat de deal die de Europese Unie vorige week bereikte met het Verenigd Koninkrijk over de brexit, de enige deal is waarmee er een onderhandelde ordelijke brexit kan komen. Over die deal moet het Britse parlement nog stemmen. "Maar dat zal niet het einde van het verhaal zijn", verduidelijkte Barnier. Er zal namelijk moeten onderhandeld worden over een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. "En die onderhandelingen zullen 1 tot 3 jaar duren of misschien zelfs langer."