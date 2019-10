Europa kritisch voor Belgische begroting, minister De Croo: "Dit moet iedereen aanmanen tot spoed bij regeringsvorming"

Vorige week diende België een ontwerp van de begroting 2020 in bij de Europese Commissie. Omdat de federale regering in lopende zaken is, ging het - voor het federale onderdeel - om een begroting met "voorlopige twaalfden". Dat is een soort "noodbegroting" waarbij er per maand niet meer mag uitgegeven worden dan een twaalfde van de begroting van vorig jaar.

Met andere woorden: in het ontwerp van begroting voor volgend jaar zitten geen nieuwe beleidsmaatregelen om bijvoorbeeld het begrotingstekort aan te pakken, simpelweg omdat er nog geen nieuwe regering is. Het is dan ook niet verrassend dat de Europese Commissie zich zorgen maakt over het ontwerp van de Belgische begroting voor volgend jaar.

Zo ziet de Commissie het structurele tekort volgend jaar stijgen met 0,3 procent van het BBP, terwijl Europa een verbetering van 0,6 procent wil. Daarenboven zullen de overheidsuitgaven netto met liefst 4,7 procent stijgen, Europa laat maximaal 1,6 procent toe. "Deze elementen zijn niet in lijn met de begrotingsvereisten", schrijft de Europese Commissie in een brief aan ontslagnemend minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). De Commissie wil zo snel mogelijk een bijgewerkte versie van de ontwerpbegroting krijgen.

Minister De Croo zegt dat een regering in lopende zaken niet bij machte is om een volwaardige begroting neer te leggen. "Dat leidt tot ontsporing en is in strijd met de EU-regels. Dit moet iedereen aanmanen tot spoed bij de regeringsvorming." De Croo heeft de brief van de Commissie ook overgemaakt aan de premier en aan de preformateurs.