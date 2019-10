België legaliseerde als 2e land ter wereld euthanasie, maar wanneer kan iemand daar nu voor kiezen?

Steeds meer mensen kiezen net als Marieke Vervoort voor euthanasie. Sinds euthanasie wettelijk mogelijk werd in ons land, hebben ruim 20.000 mensen ervoor gekozen om hun leven vroegtijdig te laten beëindigen door een arts. België was in 2002 het tweede land ter wereld, na Nederland, waar euthanasie onder strikte voorwaarden gelegaliseerd werd. We zetten die voorwaarden voor en de feiten over euthanasie nog eens op een rij in vijf vragen en antwoorden.