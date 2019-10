Geneesmiddelenproducent Novartis doet gouden zaken, mede door succes van de “Pia-prik”

In ons land is Zolgensma bekend geworden door de sms-actie voor de Belgische baby Pia. Vorige maand zijn haar ouders erin geslaagd om 1,9 miljoen euro in te zamelen voor de behandeling van hun dochtertje dat lijdt aan de zeldzame spierziekte SMA.

Zolgensma is een nieuw medicijn en mag pas sinds mei gebruikt worden in de Verenigde Staten. Novartis verwacht dat Europa en Japan volgend jaar het licht op groen zullen zetten. Analisten voorspellen dat het medicijn in 2022 zo’n 2 miljard dollar zal opbrengen.