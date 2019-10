Gent vraagt 5.000 extra fietsplaatsen aan station Gent-Sint-Pieters

Aan het Gentse Sint-Pietersstation is er een tekort aan fietsstallingen en de stad is volop in de weer om daarvoor oplossingen te bedenken. Er wordt momenteel druk overlegd met de NMBS om extra fietsplaatsen. De stad bekijkt ook samen met de spoorwegen hoe het nieuwe plan voor het station er moet uitzien en daarin wil de stad duidelijk meer fietsstallingen.

Buffer

In het eerste plan was er sprake van 10.000 fietsplaatsen, nu wil de stad er 5.000 meer. "Daarnaast wordt er gezocht naar een buffercapaciteit voor als die 15.000 plaatsen toch niet genoeg zijn", voegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) eraan toe. "Ook de toegankelijkheid van de fietsparking aan het Koningin Mathildeplein wordt aangepakt, want die is echt niet goed."