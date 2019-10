Broers uit Gent steken Atlantische Oceaan over met roeiboot: "Het kan gevaarlijk zijn"

De roeiboot van Bernard en Damien Van Durme ligt op dit moment in Blankenberge. Daar maken ze hun boot klaar om naar het Verenigd Koninkrijk te varen.

“We gaan ongeveer drie dagen onderweg zijn”, klinkt het. Het is een oefenrit ter voorbereiding van de grote oversteek van de Atlantische Oceaan. Met die tocht van 5.000 kilometer treden ze in de voetsporen van onder anderen Christoffel Columbus. “We hebben hier altijd al van gedroomd. Toen we hoorden dat er een wedstrijd werd georganiseerd, hebben we niet lang getwijfeld om deel te nemen.”

Stabiele boot

Een boot die gebruikt wordt voor het oceaanroeien, is steviger dan een klassieke roeiboot. “Dat komt omdat bij het klassieke roeien de snelheid van belang is”, legt Bernard Van Durme uit. “Die boten moeten daarom heel fijn gebouwd zijn. Oceaanroeiboten zijn redelijk breed gebouwd omdat ze tegen zware weersomstandigheden moeten kunnen.”

Gevaarlijke tocht

“De tocht kan gevaarlijk zijn”, gaat Bernard verder. “Als het slecht weer is, kunnen we wel schuilen in de cabine achterin de boot. Daar slapen we trouwens ook omdat de achterkant van de boot minder hard op en neer gaat.”

Ook al is de tocht niet zonder gevaren, toch blijven de broers er rustig bij en zullen ze er alles aan doen om te winnen. “Als er een zware storm is en we horen bij de eerste ploegen, dan geven we niet op en zullen we verder roeien. Uiteraard zonder onze levens in gevaar te brengen.”

Broederlijk delen

“We trainen nu heel hard omdat we ons fysiek moeten voorbereiden. We moeten genoeg spieren hebben om blessures te vermijden, maar onze mentale gezondheid is ook heel belangrijk”, zegt Bernard nog.

“Het zal niet gemakkelijk zijn om zoveel maanden samen op een kleine ruimte te zijn. Daarom trainen we nu alvast om conflicten meteen op te lossen. Het is belangrijk om onze frustraties meteen uit te spreken zodat we niets opkroppen.”