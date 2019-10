Het geheim van FC De Kampioenen

Eigenlijk nam FC De Kampioenen in 1990 de draad op die De Collega’s in 1981 hadden laten vallen. Het is overigens geen toeval dat Tuur De Weert, Jaak Van Assche en Johny Voners zowel in de ene als in de andere reeks meespelen. Nu kunnen we het vreemd vinden dat de toenmalige BRT die goudmijn zomaar sloot. Het was evenwel nog de tijd van de “volksverheffing”, het volkse amusement werd met argusogen en zeer argwanend bekeken.

Hoe dan ook, Vlaanderen was dol op De Collega’s. Hoe dol precies weten we niet, kijkcijfers meten en bestuderen was toen nog geen dagtaak. Het was lachen geblazen met die slome ambtenaren die tijd op overschot hebben omdat ze maar één uur per dag echt werken en de andere uren toch ook moeten doorkomen. Met hun gekibbel en gekijf, maar ook met hun kleine zorgen en verdriet. Hoewel de personages karikaturen waren, waren ze ook mensen van vlees en bloed.

Het leven zoals het is, maar dan uitvergroot. De vakbonden van het overheidspersoneel konden indertijd de reeks allesbehalve pruimen, maar de ambtenaren zelf lachten vrolijk mee. Het eveneens razend populaire “Het Eiland” was in feite een “remake” van De Collega’s. Denk daar maar eens over na.