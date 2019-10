Boliviaans president Evo Morales dan toch op weg naar ruime winst bij verkiezingen, uitdager spreekt van fraude

Mesa zegt dat Morales de resultaten gemanipuleerd heeft en wil het resultaat van de verkiezingen niet erkennen. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die zondag in Bolivia aanwezig was, heeft haar ongerustheid geuit over de onverklaarbare wending in de uitslag van de verkiezingen. De OAS-missie "spreekt haar diepe bezorgdheid en verbazing uit over de radicale en niet uit te leggen wending in de tendens van de voorlopige kiesresultaten", luidt het.