Gent bouwt grootste skatepark van België

Gent investeert 2 miljoen euro in de bouw van het skatepark. Met dat geld wordt onder meer een vlakke ondergrond aangelegd met obstakels. De stad zorgt ook voor sanitair, verlichting en extra fietsplaatsen. Er komt ook een zone van 340 vierkante meter die bedoeld is voor free running. Dat is een discipline waarbij skaters tegen hoge snelheid over obstakels lopen.

De skaters zelf hebben inspraak gehad in de plannen voor de bouw van de site. Voor de sporters is het belangrijk dat het juiste beton wordt gelegd en dat er veel obstakels staan, zoals trappen, rails. "De laatste twee jaar zit de sport weer in de lift", zegt Mohammed, "het leuke aan de sport is dat er geen regels zijn, iedereen kan langskomen, arm of rijk. Je hoeft het zelfs niet goed te kunnen, skaten is er voor iedereen ".

Het skatepark gaat open tegen de zomer volgend jaar.