Jongens krijgen eerste prik tegen baarmoederhalskanker: "Want wij kunnen dat ook oplopen"

Sinds dit schooljaar stelt de Vlaamse overheid het vaccin tegen HPV (Humaan Pappiloma Virus) ook gratis ter beschikking voor jongens. Tot hier toe werden enkel meisjes ingeënt. Op advies van de Hoge Gezondheidsraad krijgen sinds 1 september ook jongens daarvoor een prik. Het spuitje is niet verplicht, maar de meeste leerlingen melden zich er wel voor aan tijdens het medisch schoolonderzoek, zoals hier in Don Bosco in Haacht.