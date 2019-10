Superheldenfilms doen kassa's rinkelen, maar regisseurs Scorsese en Coppola vinden het "geen cinema"

Het is een doorn in het oog van iconische regisseurs als Scorsese ("Taxi driver", "The wolf of Wall Street") en Coppola ("Apocalypse now", "Godfather"). Scorsese vergeleek begin deze maand de Marvel-films met pretparken vol spektakel, ze zijn "geen cinema waarbij mensen emoties en psychologische ervaringen proberen overbrengen op anderen." "Zelfs al zijn de films goed gemaakt met acteurs die hun best doen", aldus Scorsese.



Acteur Samuel L. Jackson, die Nick Fury speelt in tal van Marvel-films, relativeerde onlangs: "Iedereen heeft recht op een mening. Films zijn films. Het is beweren dat Bugs Bunny niet grappig is. Ach, het zal niemand stoppen films te maken."