Lachgas straks verboden? "Dat zweverige gevoel verdween meteen en toen verstijfde ik en kreeg ik een paniekaanval"

De medische risico’s verbonden aan het inhaleren van lachgas zijn niet min, zegt ook spoedarts Kevin Vereecken van het Stuivenberg ziekenhuis in "Vandaag": "De symptomen lopen uiteen van vage symptomen als geheugenstoornissen of langdurige hoofdpijn tot tintelingsgevoelens in de hand of andere lichaamsdelen of zelfs spieruitval en krachtvermindering."

Soms heeft het ook ernstige en levenslange gevolgen weet Vereecken: "Een van de ergste gevallen die we in ons centrum hebben gezien is iemand die vanaf de middel helemaal verlamd is." Enkel bij vroegtijdige behandeling door toediening van vitamine B12 kunnen de slechte gevolgen van lachgas nog tegengegaan worden. Maar de symptomen zijn erg moeilijk te herkennen en er is geen concrete test om de symptomen aan lachgas te linken, legt Vereecken verder uit: "In centra die minder bekend zijn met toxicologie, wordt het minder vaak herkend."