Man steelt ambulance en rijdt in op voetgangers in Oslo

De dader is een Noorse man van 32, hij stal een ambulance en reed er enkele voetgangers mee aan in de residentiële wijk Torshov, in het noorden van Oslo. Meer details over het motief van de dader ontbreken nog. Wel staat vast dat de politie de dader al kende. De politie onderzoekt nu welke banden de dader precies had met een extreemrechts milieu. Bij de arrestatie is ook een machinegeweer in beslag genomen en een hoeveelheid drugs.