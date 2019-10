Van schrijver Hugo Claus tot politicus Wilfried Martens: wie koos er net als Marieke Vervoort voor euthanasie?

Tuur Van Wallendael was lange tijd VRT-journalist, maar werd in 1991 de eerste ombudsman van de stad Antwerpen. Vier jaar later koos hij dan weer om voor de SP.A in het Vlaams Parlement te zetelen en hij was tot 2006 schepen van Sociale Zaken van de stad Antwerpen.

In de zomer van 2009 kreeg hij te horen dat hij zes jaar na het overwinnen van kanker opnieuw tumoren had, die deze keer niet te genezen waren. "Als ik niet meer waardig kan leven, hoef ik maar een signaal te geven en dan is het voorbij', zei hij toen. "Ik wil zelf beslissen wanneer mijn leven stopt." Op 18 november 2009 overleed Van Wallendael door euthanasie op 71-jarige leeftijd.

Tuur Van Wallendael werd onsterfelijk door zijn live verslaggeving in Zeebrugge bij de tragische ramp van de Herald of Free Enterprise in 1987. Terwijl een interview in de studio tussen Bavo Claes en Miet Smet maar bleef duren, moest Van Wallendael in de kou blijven wachten: "Godverdomme Bavo toch zeg!", klonk het voor hij in het journaal terecht kwam.